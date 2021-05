Neymar: Quiero jugar con Cristiano Ronaldo, ya lo he hecho con grandes como Messi y Mbappé

El brasileño Neymar, quien recientemente renovó por cuatro temporadas con París Saint-Germain sorprendió al manifestar su deseo de ser compañero de Cristiano Ronaldo, justamente cuando está en entredicho la continuidad del portugués en Juventus, producto de que ese club no tiene asegurada su clasificación a la próxima Champions League.

"¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo", sostuvo el ex Barcelona en diálogo con GQ Francia.

Neymar y su equipo están peleando la liga francesa hasta el final, ubicándose a tres puntos del líder LOSC Lille cuando faltan dos jornadas para el final.