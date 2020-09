Neymar: Ver mi agresión es fácil, quiero la imagen del racista llamándome mono

El brasileño Neymar se mostró indignado tras su expulsión en la derrota de París Saint-Germain contra Olympique Marsella por la liga francesa y acusó racismo por parte del español Alvaro González.

El atacante de PSG, que volvió a la cancha luego de superar el coronavirus, se expresó en redes sociales y publicó: "VAR: captar mi agresión' es fácil... ahora quiero ver la imagen del racista llamándome "mono hijo de p...´" ¡quiero ver! Yo fui expulsado ¿y él?".

Además, minutos después expresó nuevamente: "Lo único que lamento es no haber golpeado en la cara a este pendejo".

El ariete dejó la cancha en los 90+9', luego de golpear al señalado jugador de Marsella, agresión que no fue advertida por el árbitro en primera instancia, pero sí después de ser avisado por el VAR.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?