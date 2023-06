¿Y Messi? Neymar y Vinicius vieron junto a Ozuna y J Balvin la final de la NBA entre Miami y Denver

Los futbolistas brasileños Neymar y Vinicius Jr. se robaron las miradas con su presencia en el cuarto partido de la serie final entre Miami Heat y Denver Nuggets por el título de la NBA.

Los astros de PSG y Real Madrid revolucionaron a los fanáticos del baloncesto y fútbol de aquella ciudad, que espera el arribo de Lionel Messi. El par de delanteros se ubicaron juntos en la primera fila del Kaseya Center de Miami, al igual que los artistas urbanos J balvin y Ozuna.

Mira las imágenes de Neymar y Vinicius en uno de los juegos decisivos de la NBA:

.@vinijr making time for his fans at Game 4 of the NBA Finals ❤️ pic.twitter.com/ULxhDSatup