Mariano Soso: Maradona es responsable del amor que le tengo al fútbol

Mariano Soso, director técnico de O'Higgins, se refirió a sus raíces en el fútbol, asegurando que la figura de Diego Maradona marcó su amor por el deporte en el que se desempeña como entrenador.

"El amor que le tengo al fútbol en gran parte el responsable es Maradona, mis primeras emociones en cuanto al juego vienen a partir de él", indicó.

"Lo reconozco como un sujeto que sintetiza lo popular, Maradona fue un deportista extraordinario... Todavía me cuesta ponerlo en palabras, no tengo ordenado el dolor en función de la pérdida", agregó sobe el fallecimiento del ex futbolista.

Asimismo, marcó distancia con Marcelo Bielsa, aunque valoró ciertos aspectos del actual DT de Leed United. "Reconocemos que la figura de Marcelo ha modificado nuestra manera de concebir el juego. Coincido que el fútbol no es concebido desde la especulación sino desde el protagonismo, aspiramos a poder defender lejos de nuestro arco y jugar mucho más tiempo en campo rival", apuntó.

"Es una intención que me conecta con Marcelo, pero eso no implica ni ser su discipulo ni ser Bielsista, intento crear mi propia identidad incorporando y traduciendo conceptos de diferentes modelos de jeego y entrenadores" cerró.