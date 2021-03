Carlos Villanueva: Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría

El volante de Palestino Carlos Villanueva conversó este miércoles con Al Aire Libre en Cooperativa, sobre su futuro, asegurando que le encantaría llegar a un equipo "grande", además de referirse a los objetivos que tiene su equipo para este 2021.

"Creo que no sentí muy complicado volver a jugar en Chile, me adapté súper bien, además llegó justo el 'Coto' (José Luis Sierra) al que conocía muy bien por haber trabajado juntos tres años", apuntó Villanueva sobre su presente.

"La verdad es que proyecto mi futuro según como me vaya sintiendo. No sé cuándo termine de jugar. Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría. Pero ahora debo vivir el día a día y recuperarme lo antes posible para sentirme bien en el retorno a Palestino", agregó.

Es que el "Piña" fue operado por una rotura de menisco, por la que se espera regrese a las canchas en cerca de dos meses. "Me limpiaron una parte del menisco que estaba dañado. Estoy en mi décimo día de recuperación, así que los trabajos son para no perder musculatura. No es una lesión complicada y el médico me dijo que en ocho semanas ya puedo volver a entrenar", expresó.

Sobre su rol en la tienda "árabe", el futbolista expresó que "siempre ha sido mi posición preferida. Sierra se las arregló para posicionarnos para que nuestra dupla (con Luis Jiménez) funcione, él siendo más ofensivo y yo a cargo de la organización de juego. Creo que funcionó muy bien en el segundo semestre".

El dominio de la UC y los objetivos de Palestino

Villanueva también tuvo palabras para Universidad Católica, club que defendió el 2013, y su dominio en los últimos años. "Viene trabajando bastante bien, con jóvenes que se han sabido insertar. Sacaron una diferencia grande al principio del torneo pasado y, aunque les costó mucho ganar al final, lograron abrochar el tricampeonato", comentó.

"Al resto de los equipos nos queda tarea para meterles mayor presión. Creemos que como Palestino podemos darle pelea, luchar los primeros puestos. Estamos enfocados en ser protagonistas del torneo", agregó.

Finalmente, aseguró que "en infraestructura no nos podemos comparar con los equipos grandes, pero tenemos todo lo necesario, es un club muy serio que tiene expectativas de jugar todos los años torneos internacionales. Eso es súper motivante para el jugador, nos hace competitivo este respaldo del club".