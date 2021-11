"Es el más grande, lo inventó todo": El video que intenta demostrar que Pelé fue mejor que Maradona y Messi

La eterna discusión sobre quién es el mejor futbolista de la historia se reavivó en las últimas horas. Un periodista francés, Didier Roustan, del podcast Roustan Foot de L'Equipe, publicó un video comparativo del brasileño Pelé con grandes estrellas del balompié, entre ellos Diego Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros, y concluyó que "O Rei" es el más grande todos.

En el registro audiovisual, se ven jugadas de Maradona, Messi, Johan Cruyff, Andrés Iniesta, Ronaldinho y otros cracks, pero la clave está en que cada maniobra fue "inventada" por Pelé en sus tiempos de Santos, Brasil y el New York Cosmos.

Pelé est le plus grand, il a tout inventé 10-20-30 ans avant les autres cracks.. il avait tout, absolument tout.. alors oui le plus grand de tous les temps, indiscutablement et définitivement 🇧🇷 pic.twitter.com/hXJSSdQfEc