Falleció a los 75 años Coutinho, leyenda en el Santos de Pelé y campeón del mundo en Chile

El ex futbolista Antonio Wilson Vieira Honório, más conocido como Coutinho, murió este lunes tras convertirse en una leyenda en Santos, al lado de Edson Arantes do Nascimento "Pelé", y ser campeón mundial con la selección brasileña en 1962.

"Es con profundo pesar que comunicamos el fallecimiento de Antonio Wilson Vieira Honório, el eterno ídolo Coutinho, a los 75 años de edad", señaló Santos en un comunicado.

Coutinho, que es el tercer mayor goleador de la historia del club paulista con 368 goles en 457 partidos, falleció en su casa.

En Santos, el ex atacante formó una de las parejas más icónicas y letales de la historia del fútbol al lado de Pelé, con el que también fue campeón en el Mundial de Chile de 1962.

"Es una gran pérdida. La tabla (de pases) entre Pelé-Coutinho hizo a Brasil ser más conocido en todo el mundo. Estoy seguro de que un día haremos esas tablas en el cielo. Mis condolencias a la familia", lamentó Pelé, citado por el portal G1, en referencia a la buena sintonía que tenían ambos en el terreno de juego.

Nacido el 11 de junio de 1943, en la ciudad de Piracicaba, en el interior del estado de Sao Paulo, Coutinho conquistó con la camiseta del Santos cinco ligas brasileñas, dos Copas Libertadores, dos Intercontinentales y seis Campeonatos Paulistas, que es el torneo regional más importante del país.

Según familiares, citados por G1, Coutinho sufría diabetes y por causa de esa enfermedad le fueron amputados tres dedos del pie izquierdo. En enero pasado, llegó a ser internado en un hospital de Santos.

