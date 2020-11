Fatboy Slim realizó remix de un sencillo de Pelé

El productor británico Fatboy Slim realizó un remix del sencillo de Pelé llamado "Acredita no Véio (Listen to the Old Man)", el cual se trata de una colaboración de "O Rei" junto a los guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela.

El tema en cuestión fue dado a conocer para el cumpleaños número 80 de Pelé y el reconocido músico inglés lo reversionó, lanzando de esta manera su primer tema en tres años, según recordó el medio internacional Sport Playlist.

Norman Cook, nombre real de Fatboy Slim, dio cuenta de ello en Twitter:

- Este es el remix del nuevo sencillo de Pelé: