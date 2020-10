France Football: Diego Maradona y Pelé figuran como candidatos a mejor mediocampista de la historia

La prestigiosa revista France Football publicó este lunes a los candidatos a mejor mediocampista de la historia, listado entre los que figuran nombres como el del argentino Diego Maradona y el brasileño Pelé.

En el listado, la publicación se encargó de dividir a los candidatos entre volantes defensivos y ofensivos, por lo que también aparecen ex futbolistas y activos, como caso del alemán Lothar Matthaus, el inglés Steven Gerrard, el italiano Andrea Pirlo, el argentino Fernando Redondo o el español Sergio Busquets.

Otros candidatos emblemáticos son el uruguayo Enzo Francescoli, el neerlandés Rud Gullit, el argentino Alfredo Di Stéfano o el italiano Roberto Baggio.

- Revisa todos los candidatos de France Football a mejor mediocampista de la historia:

