Pelé aseguró que se encuentra "mucho mejor" tras ser hospitalizado

Una buena noticia entregó a sus fanáticos este viernes el astro brasileño Pelé, que tras ser hospitalizado el pasado miércoles en París por una infección urinaria, anunció que se encuentra mucho mejor y que cree estar listo para volver a jugar.

"¡Muchas gracias a todos por su cariño! Los antibióticos están funcionando y los análisis están bien. ¡Me siento mucho mejor y creo que estoy listo para jugar de nuevo!", destacó el ex futbolista en Twitter.

Pelé, de 78 años, fue ingresado poco después de haber mantenido un encuentro publicitario en la capital francesa con el futbolista galo Kylian Mbappé, organizado por su patrocinador común, la marca de relojes Hublot.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ☑. I feel so much better, I think I'm ready to play again!