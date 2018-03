Pelé canceló su viaje a Rusia por recomendación médica

Este miércoles se confirmó que el ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, no podrá viajar a Rusia a recibir un homenaje antes del partido amistoso entre el 'scratch' y el elenco anfitrión del Mundial 2018.

La información la reveló uno de los asesores del triple campeón del mundo. "Estaba con dolores en la rodilla y el médico le pidió que evitase el largo y complicado viaje por la logística, pero está todo bien, en general".

Pelé iba a ser homenajeado por el 60 aniversario de su debut mundialista que fue ante la Unión Soviética (URSS), en el Mundial de Suecia 1958, que a la postre se convirtió en el primero de las tres copas mundiales que conquistó (Chile 1962 y México 1970).

Recordemos que la hace unos días atrás el ex futbolista brasileño fue premiado como 'Ciudadano Global 2018' por su "modelo de juego justo" y "gran personalidad pública", en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se celebró en Sao Paulo.

Sobre el encuentro, Rusia y Brasil jugarán un duelo amistoso en el Estadio Luzhnikí de Moscú, que albergará el partido inaugural y la final del Mundial, y que está programado para este viernes a las 13:00 horas (GMT 16:00).