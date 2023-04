Pelé entró de manera oficial al diccionario

Pelé se ha convertido en el vocablo más nuevo de la lengua portuguesa, al ser incluido este miércoles como una nueva voz del diccionario Michaelis, el más usado en el idioma de Luís de Camões.

A partir de ahora, los 280 millones de hablantes de portugués podrán decir frases como "ella es la pelé del tenis" o "él es el pelé de la física cuántica", con todo el respaldo del diccionario.

La nueva palabra, considerada gramaticalmente un adjetivo, fue definida así:

"Algo o alguien que es fuera de lo común, algo o alguien que en virtud de su calidad, valor o superioridad no puede ser igualado a nada o a nadie, así como Pelé, mote de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado el mayor deportista de todos los tiempos; excepcional, incomparable, único".

El diccionario, eso sí, indica con una R que el nuevo vocablo se trata de una marca registrada.

Su inclusión en el diccionario es el resultado de una campaña impulsada por la Fundación Pelé, que recogió 125.000 firmas en internet en un par de meses.

La campaña contó con el apoyo de Santos, club en el que "O Rei" jugó la mayor parte de su carrera deportiva, y del grupo de comunicación Globo.

A diferencia del español, en portugués no existe un diccionario considerado como normativo y que cuente con el respaldo de las academias nacionales de los nueve países donde es oficial el idioma, uno de los más hablados del mundo.

La Academia Brasileña de Letras (ABL), organismo que rige el idioma en el país donde viven dos tercios de los lusófonos, lanzó en 2021 su diccionario propio, pero todavía no recoge la palabra Pelé.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió el pasado 29 de diciembre a los 82 años, como consecuencia de un fallo multiorgánico derivado del cáncer de colon que sufría desde el año anterior.

Hasta el momento, es el único jugador que conquistó tres mundiales con su selección: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.