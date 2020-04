Pelé sorprendió revelando a sus 79 años de qué equipo es hincha

Pese a ser el club donde más brilló, no es Santos.

El astro brasileño Pelé sorprendió a todos revelando a sus 79 años de qué equipo ha sido hincha toda su vida, ya que pese a ser el club donde más brilló, no es Santos.

En declaraciones al canal de Youtube "Pilhado" y reproducidas por Infobae, "O Rei" contó que "la mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians".

"Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco", aseguró.

El otrora futbolista además insistió con que todavía es fanático del "Almirante", recalcando que "no fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco".