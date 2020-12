Byron Bustamante: Soy consciente de los acercamientos, pero estoy concentrado en Puerto Montt

El jugador de Deportes Puerto Montt Byron Bustamante afirmó que sigue concentrado en el cuadro sureño, aunque está consciente de que su nombre suena en algunos clubes de Primera División, entre ellos Colo Colo.

"Soy consciente de los rumores y acercamientos que ha habido, pero eso no me quita el foco, estoy plenamente concentrado en lo que es Puerto Montt, en hacer bien las cosas este año, que el equipo logre los objetivos y sin distracciones", sostuvo en declaraciones recogidas por nuestro corresponsal Alex Molina.

"Si llega una oferta hoy o en un futuro, no van a cambiar por ningún motivo mis aspiraciones y objetivos que me he trazado", explicó el jugador del conjunto "salmonero".

"Así que a seguir entrenándome acá, luchando y entregándome por completo a Puerto Montt, dentro y fuera de la cancha para que el club pueda cumplir sus objetivos", finalizó Bustamante.