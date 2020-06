Diego Milito: Mourinho me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba Marcelo Díaz

El secretario técnico de Racing de Avellaneda, Diego Milito, recordó cuando el entrenador portugués José Mourinho le contó cuánto le gustaba el juego del chileno Marcelo Díaz, quien actualmente milita en la escuadra albiceleste.

Milito hizo alusión a la vez que el luso dijo que el ex U. de Chile "jugaba en pantuflas", durante una entrevista con el medio Infobae.

"Justo había hablado antes del partido", indicó sobre el pleito con Corinthians por la Copa Sudamericana del 2019.

"Me escribió y me contó que iba a comentar ese partido. Hablamos de algunos jugadores. Me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba el 'Chelo' Díaz y después lo dijo en la transmisión. A José le gustaba mucho cómo jugaba Racing", relató Milito.

Además, declaró que el gol que Díaz hizo a Independiente en el último derbi de Avellaneda, cuando estaban con nueve jugadores, fue "sin dudas" el que más gritó en su vida.