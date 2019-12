El curioso motivo por el que fue suspendida la presentación de Beccacece en Racing

Este lunes estaba programada la conferencia de prensa de presentación de Sebastián Beccacece como flamante director técnico de Racing, pero el evento fue suspendido a minutos de su comienzo por un curioso motivo.

Según la razón oficial que entregó la "Academia", debido a "la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos".

"Por ese motivo ha sido postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional", agregó el club en un comunicado.

Desde la prensa argentina afirmaron que el verdadero motivo fue que el ex entrenador, Eduardo Coudet, todavía no completa la rescisión de su contrato y por ello el ex U. de Chile aún no puede ser presentado.

Por la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos. Por ese motivo ha sido postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional. pic.twitter.com/OhG5xRzHP7 — Racing Club 🏆 (@RacingClub) December 30, 2019