09:03 - 08/09/2021

"¿Tratas de matarme?": Ronaldo sufrió con un examen PCR y Roberto Carlos se burló de él

Una divertida situación se vivió entres los dos ex campeones del mundo brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, ya que el otrora goleador se realizó un examen PCR, aparentemente muy doloroso, ante las burlas del ex lateral. "¿Tratas de matarme?", dijo el ex delantero a quien le tomaba la muestra, ente risas. (Video: Instagram Roberto Carlos)