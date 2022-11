Humberto Suazo fue presentado en San Luis: Terminar donde empezó todo es muy emocionante

El delantero Humberto Suazo fue presentado como nuevo jugador de San Luis de Quillota y manifestó su felicidad por volver al equipo, señalando que es emocionante "terminar donde empezó todo".

"Vine de San Antonio en 2003 y acá empezó todo...terminar donde empezó todo es algo extraño y muy emocionante. Por eso tomé este desafío", declaró "Chupete" en rueda de prensa.

Suazo, quien fue vitoreado por los hinchas en la presentación, agradeció las muestras de cariño de la gente y también a los dirigentes que gestionaron su fichaje.

"Lo que me motivó a estar acá, es que se preocuparon desde el primer día que terminé mi vínculo con La Serena. Estoy muy emocionado. Fue importante la confianza que me dieron. Muy contento, esperanzado, me encuentro en un gran momento física y mentalmente, y eso es muy importante", explicó.

Suazo, no obstante, fue enfático en señalar que no se puede vivir de los recuerdos, en referencia a los goles que marcó en 2003.

"Son lindos recuerdos, pero uno no puede vivir de ellos. Hay que vivir el presente, me siento con confianza de seguir jugando. El proyecto se viene bueno y hay que dejar de lado lo que fue el 2003, y prepararse para lo que viene".

Finalmente, evitó prometer un retorno a la Primera División.

"Uno no puede estar prometiendo, volverse loco y decir que vas a ascender. Lo que uno puede prometer es entregarse al cien día a día, lograr triunfos, jugar bien al fútbol", sentenció.

