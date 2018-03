Sami Khedira tranquilizó a Juventus por dolencia física

El volante alemán Sami Khedira, quien debió ser sustituido en la etapa de complemente en el entretenido empate de Alemania 1-1 ante España, comunicó y tranquilizó a la parcialidad de su club, Juventus de Turín, que el cambio fue solo por "precaución" al notar un "pequeño endurecimiento muscular".

"Ha sido un buen partido ante un muy difícil rival. ¡Sabemos que nunca es fácil contra España! Por cierto, no preocuparos por mi sustitución, ya que fue solo una medida de precaución después de sentir un pequeño endurecimiento, pero ahora todo está bien", publicó el seleccionado alemán en redes sociales.

De esta manera, como medida de precaución, Khedira será sometido este domingo a un control médico, el que dictaminará si el jugador continuará entrenando con la selección alemana para afrontar el amistoso internacional ante Brasil en Berlín o será desconvocado para que pueda volver a Turín y comenzar su recuperación.

