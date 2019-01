Beccacece desmintió haber tenido problemas con Messi y lanzó: No he vuelto a hablar con Sampaoli

El ex ayudante técnico de la selección argentina Sebastián Beccacece aseguró que nunca tuvo problemas con Lionel Messi ni con los otros referentes en el combinado "albiceleste" y reconoció que no ha vuelto a hablar con Jorge Sampaoli.

El actual estratega de Defensa y Justicia aseguró en conversación con Fox Sports que "no he tenido problemas con Messi ni con (Javier) Mascherano. Con ningún jugador. Sigo hablando con Leo, con el 'Kun' (Sergio Agüero), la verdad es que he generado un lindo vínculo. Lamentablemente las cosas no salieron, el funcionamiento no llegó y es normal que se genere esto que se ha generado".

A su vez, Beccacece aseguró que con el casildense "todavía no he vuelto a hablar, pero mantengo ese afecto y la buena sensación de haber compartido 13 años con él. Le deseo toda la suerte en este nuevo desafío que tendrá en Brasil".

"Porque no he vuelto a hablar con él corresponde a mi intimidad. Las cosas que tenga que hablar no tengo porque estar ventilando los motivos. Así me manejó yo", agregó sobre lo mismo.