Los hitos de Alejandro Sabella, el "Profesor" del fútbol argentino

Alejandro Sabella, quien falleció este martes a los 66 años, fue uno de los entrenadores más queridos y respetados del fútbol argentino y el responsable de que la Albiceleste volviera a disputar una final de un Mundial tras 24 años.

Nació el 5 de noviembre de 1954 en Buenos Aires, era hijo de un ingeniero agrónomo y una maestra de escuela y se crió en una casa de clase media. Estudió dos años de derecho, aunque reconoció que le gustaba más la medicina, y en 1974 debutó como futbolista en River Plate.

Era un centrocampista creativo habilidoso. Disputó poco más de 100 partidos y ganó tres Ligas locales con el Millonario y su apodo, 'Pachorra', se debía a que le gustaba "mucho" dormir la siesta.

En 1978 fichó por Sheffield United y en 1980 jugó en Leeds. Dos años después, volvió a Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata, donde fue figura, con Carlos Bilardo en el banco, ganando dos ligas.

En 1985 pasó al Gremio, en 1986 volvió a Estudiantes, en 1987 fichó por Ferro y en 1988 recaló en el Irapuato mexicano. Allí se retiró en 1989.

Con la selección, disputó la Copa América de 1983, y se quedó fuera de la nómina para el Mundial de México 1986: "Bilardo me conocía bien, pero estaban (Diego) Maradona, (Ricardo) Bochini, (Carlos) Tapia y (Marcelo) Trobbiani, todos excelentes jugadores. ¿Qué puedo decir?", sostuvo en 2009.

En 1990 se convirtió en ayudante del cuerpo técnico de Daniel Passarella y lo acompañó en una larga travesía hasta 2007. En ese período, pasó por River Plate, Argentina (estuvo en el Mundial de Francia 1998), Uruguay, Parma, Monterrey y Corinthians. Pero fue en 2009 cuando dio el salto como entrenador y lo hizo en Estudiantes de La Plata.

En su primera experiencia como entrenador, el "Pincha" ganó la Copa Libertadores de 2009 y enfrentó en la final del Mundial de Clubes a Barcelona de Pep Guardiola. El equipo de Sabella estuvo a punto de ganar, pero el cuadro catalán logró forzar la prórroga y con gol de Lionel Messi quedarse con el título.

Pese a la derrota, ese plantel de Estudiantes pasó a la historia por lograr jugar de igual a igual contra el Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta, considerado uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

Así explicaba el partido el DT de EDLP de aquella época dorada: Alejandro Sabella.

Tras un breve paso por Al Jazira en Emiratos Árabes, Sabella tomó las riendas de la selección argentina y clasificó primero al Mundial de 2014. En Brasil, la albiceleste llegó a la final contra Alemania.

El equipo trasandino igualaba sin goles con los germanos, pero un gol de Mario Gotze, seis minutos antes del final del alargue, arruinó la ilusión de la generación de Messi, Mascherano, Agüero, Di María Higuaín y toda Argentina.

Después del Mundial, Sabella renunció a la selección y nunca más volvió a dirigir.

Sabella era muy reconocido por otros entrenadores por su conocimiento y sus buenos modales y los jugadores que fueron dirigidos por él siempre hablaron maravillas del entrenador.

En mayo de este año, Mascherano dijo que Sabella era alguien a quien "quería muchísimo" y una persona que lo marcó en su carrera.

"Es un sabio. A los sabios siempre uno tiene que escucharlos y aprender de ellos. Es una persona muy preparada con la que podés hablar de cualquier tema. A mí los dos que me marcaron fueron Guardiola y él. Son dos entrenadores con los que he aprendido muchísimo, no sólamente de fútbol", dijo el 'Jefecito'.