Mascherano se sinceró sobre la relación con Sampaoli: No le encontramos la vuelta a su idea

El defensor no volvió a hablar con el estratega luego de la eliminación del Mundial.

El jugador argentino Javier Mascherano aseguró que el fracaso de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 se debió a que "nunca pudo encontrarle la vuelta" a la idea que propuso Jorge Sampaoli.

"No es una cuestión de que me haya decepcionado, creo que está claro de que ni él ni nosotros pudimos encontrarle la vuelta a su idea", aseguró al programa 90 minutos de fútbol.

"Empezó con línea de tres, después pasó a línea de cuatro, hubo diferentes variantes que intentó buscar, pero no pudo y nosotros tampoco pudimos. Gran parte es responsabilidad nuestra porque somos los que tenemos que llevar a cabo o interpretar la idea del entrenador", añadió.

Mascherano, confesó que no volvió a hablar con Sampaoli luego de la eliminación del equipo argentino ante Francia y afirmó que nunca supo de algún problema del técnico son Sebastián Beccacece.

"Si había diferencias era un tema de ellos. Si las hubo, nunca me afectó para nada. Tuve muy buena relación con los dos, siempre fui un jugador que me gusta hablar mucho de fútbol, aprender, comentar, siempre he tenido una relación de ida y vuelta con los entrenadores", puntualizó.