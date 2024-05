Nuevo escándalo en la Selección Argentina: Tres jugadoras denunciaron malos tratos de parte de AFA

Un nuevo episodio mancha la historia del fútbol femenino sudamericano ya que tres jugadoras de la Selección Argentina acusaron a la AFA por tratos humillantes y renunciaron al combinado nacional a pocos días de iniciar una nueva fecha FIFA.

Ya existían antecedentes de este tipo de situaciones, cuando la ex Colo Colo, Estefanía Banini, aseguró que "hay muchas jugadoras que no estamos por otros temas extra futbolíticos. Nos agotó la falta de interés por la rama femenina, por eso dimos un paso al costado".

Lamentablemente, tres jugadoras que militan en Boca Juniors hicieron públicas sus razones de restarse de la albiceleste. Lorena Benítez fue una de las que escribió lo que sucedía: "Quiero expresar con ustedes mi motivo de ausencia en esta fecha FIFA. Por varios motivos tristísimos que vengo viviendo en la selección de mi país".

"El primer motivo es por una situación que desde los 14 años que no me tocaba vivir, y fue no tener desayuno ni almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la preselección el martes y miércoles pasado. ¿La respuesta de siempre? NO HAY PLATA. Esos días recibimos un sándwich con una banana", continuó con su relato la futbolista de 25 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juli Cruz (@cruzjulieta81)

El llamado de las jugadoras a respetar el fútbol femenino

Julieta Cruz se sumó a su compañera Benítez y en su publicación agregó que "se necesitan mejoras en la Selección Argentina femenina de fútbol, y no hablo sólo desde lo económico. Hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno, no un sanguchito de fiambre con una banana. Deseo que las generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar estar en la selección".

Laurina Oliveros escribió en su intagram: "¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo hicimos nosotras".

El apoyo llegó de parte de otras referentes de la albiceleste, como Agustina Barroso que fue muy enfática en su pedido: "Seguir ignorando es lo más fácil. El CAMBIO nos corresponde a TODOS LOS QUE FORMAMOS PARTE DEL FÚTBOL FEMENINO 'PROFESIONAL'" y se llenó de elogios en las redes.

Cuestión de tiempo!

Gracias por animarse a hablar 🇦🇷 https://t.co/6QKS3Nox9m — Estefania Banini (@EstefiBanini_10) May 27, 2024

¿Cuándo juega la Selección Argentina Femenina?

Las trasandinas tienen dos partidos programados ante Costa Rica para la fecha FIFA que comienza este miércoles. El primero será el viernes 31 de mayo a las 19:10 y el segundo se jugará el lunes 3 de junio a la misma hora.