Scaloni ningunea a Chile: Argentina no arriesgará jugadores porque "no necesitan los puntos"

La Roja se jugará más que tres puntos ante Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero en la otra vereda no se respira la misma tensión. Lionel Scaloni, técnico del campeón del mundo, dejó claro que el partido ante la Roja será poco más que una práctica de lujo.

Con su equipo ya clasificado, Scaloni explicó que usará el encuentro para probar jugadores y cuidar a sus figuras. "Por suerte no tenemos necesidad de arriesgar jugadores", dijo al justificar la ausencia de nombres como Alexis Mac Allister y Lo Celso. Pero lo más directo vino después: "Se puede aceptar en este momento porque no necesitamos los puntos", disparó sin tapujos.

Scaloni ante Chile en la fecha clasificatoria de septiembre en 2024. Foto: Imago.

Scaloni ningunea a Chile y prepara un equipo de ensayo

El entrenador argentino insistió en que el partido será aprovechado para observar jugadores con pocos minutos. "Es una oportunidad para los chicos que vienen a demostrar", señaló. Y aunque aún no define el once titular, anticipó que pondrá en cancha a quienes estén físicamente disponibles: "Este es el momento, más allá de que el resultado siempre es importante, ahora no es fundamental".

El mensaje es claro: para Argentina, este duelo no representa ninguna urgencia. De hecho, Scaloni aprovechó la instancia para anticipar que los entrenamientos previos serán claves para definir a los titulares: "Queremos que se acoplen bien estos jugadores. Lo veremos en el entrenamiento de pelota parada".

Scaloni y Gareca la fecha clasificatoria de septiembre de 2024. Foto: Imago.

Argentina, sin presión; Chile, contra las cuerdas

La diferencia de realidades es brutal. Mientras Chile necesita sumar para no seguir perdiendo terreno en la tabla, Argentina jugará sin presiones, con un ojo puesto en el Mundial y el otro en cómo responderán sus suplentes.

"Algunos cambios son obligados y otros porque los queremos ver", cerró Scaloni, en una frase que resume el enfoque relajado con el que enfrentarán a la Roja. Para la Albiceleste es un ensayo. Para la selección chilena, una final.