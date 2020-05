David Luiz: Muchos jugadores no dieron la cara tras el 7-1 ante Alemania

El defensor brasileño David Luiz recordó la estrepitosa caída de su selección por 7-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial 2014, asegurando que muchos de sus compañeros se "escondieron" tras ese partido disputado en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

"Después del 7-1 con Alemania muchos se escondieron, no dieron la cara, no quisieron asumir la responsabilidad, y llevé la carga yo solo durante mucho tiempo. La gente me recordaba todo el tiempo lo que hice en la Copa del Mundo, pero después borras todo", dijo en una video conferencia de su ex club, Benfica.

"Tal vez pude tomar una postura diferente en el partido. Tal vez después del 2 o 3-0 tendría que haber reunido al equipo, decirles 'bueno, paremos aquí, vamos al descanso y empezamos de nuevo'. Por ahí el partido tomaba otro curso", añadió.

Finalmente, el ahora central de Arsenal señaló que "tal vez debí tomar una postura diferente. No estábamos acostumbrados a perder por dos o tres goles. Fue un partido en el que todo salió mal".