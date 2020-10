Tuchel confirmó dura lesión de Neymar: Espero que no juegue con la selección en Clasificatorias

El técnico de PSG, el alemán Thomas Tuchel, adelantó que la lesión sufrida por el delantero brasileño Neymar le impedirá participar de los próximos duelos del cuadro galo y que tampoco podrá estar en los partidos de la selección ante Venezuela y Uruguay.

"Neymar no volverá a jugar con nosotros hasta después del receso de selecciones. No jugará contra Nantes, Leipzig y Rennes. Espero que no juegue con la selección brasileña, ya que está lesionado", afirmó el técnico alemán antes de confirmar las ausencias de Angel Di María, Marco Verratti y Paredes para el partido contra Nantes de este sábado.

"Si juega, eso querrá decir que no está lesionado, y eso es un mal mensaje porque está lesionado. La información en mi opinión es que regresará después del parón", prosiguió en relación a la dolencia que lo sacó del duelo ante Basaksehir.