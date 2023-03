Enner Valencia será baja para el debut de Félix Sánchez como DT de Ecuador

El goleador Enner Valencia será una nueva baja más para el debut del técnico español Félix Sánchez Bas como seleccionador de Ecuador, en un partido amistoso frente a Australia que se disputará el sábado 25 en Sidney.



Valencia, delantero del Fenerbahce turco, anunció en redes sociales que no podrá estar para el doble compromiso amistoso contra Australia debido a una molestia en su rodilla.



"Me encantaría estar en el inicio de esta nueva etapa de la 'Tri', pero por una molestia en mi rodilla no los podré acompañar. Muchos éxitos en esta gira", escribió el capitán y goleador histórico de la selección ecuatoriana.