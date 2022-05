Piero Hincapié: Byron Castillo es cien por ciento ecuatoriano y vamos a estar en el Mundial

El zaguero central Piero Hincapié, que milita en Bayer Leverkusen, se mostró confiado en que el jugador Byron Castillo es "cien por ciento" de nacionalidad ecuatoriana y que por ello la "Tri" estará presente sin problemas en el próximo Mundial de Qatar, pese a la denuncia que interpuso Chile ante la FIFA.

"No nos ha afectado en nada. Nosotros no nos metemos en ese tema, que arreglen el tema de selección a selección en la FIFA. No nos metemos en eso, no tenemos nada que ver", dijo al medio Fox Sports.

"Byron Castillo es ecuatoriano cien por ciento, no va a haber ningún problema. Y Ecuador obviamente va a estar en el Mundial, no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial", añadió.

Por eso, se pone metas para el campeonato, donde están en el Grupo A con Qatar, Senegal y Países Bajos: "Los equipos del grupo son difíciles, vamos a hacer todo lo posible para dejar a Ecuador en lo más alto".