Secretario de la Federación Ecuatoriana: El reclamo de Chile no tiene pies ni cabeza

El secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Nicolás Solines, se mostró confiado en relación a la polémica con la selección chilena que reclamó ante la FIFA por la nacionalidad del jugador Byron Castillo.

"Este reclamo no tiene pies ni cabeza. La Federación Chilena no tuvo la prolijidad de cerciorarse con nuestra autoridad nacional, que es la competente para otorgar nacionalidad o decir que alguien es nacional de un país, y evidentemente el jugador Byron Castillo es ecuatoriano", afirmó en declaraciones a La Red AM de Argentina.

"Tenemos la documentación que lo prueba así, así que como digo estamos tranquilos. Sabemos que FIFA no va a inmiscuirse en temas soberanos como la nacionalidad de una persrona. No nos preocupamos, solo esperamos que la FIFA dé su resolución final", añadió en conversación con el programa "López 910".

"Nos hubiese gustado que la Federación Chilena primero acuda a nosotros, nosotros evidentemente como lo haremos en FIFA hubiéramos demostrado que no tiene ningún asidero. Tenemos que defendernos en FIFA y mostrar la documentación", argumentó.

"El caso boliviano fue distinto, ahí sí hubo el incumplimiento de requisito de elegibilidad, acá no. Lo que se cuestiona es la nacionalidad, pero nuestro registro civil lo tiene inscrito como ecuatoriano de nacimiento, nacido en la Provincia del Guayas en 1998", insistió.

Luego, afirmó que "nos sorprende, pero no nos preocupa. Como decía al inicio, el torbellino que se ha armado hubiese sido solucionado desde el inicio si existiera la prolijidad de recabar información de nuestra autoridad competente".