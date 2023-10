Falleció Sir Bobby Charlton, campeón mundial con Inglaterra y leyenda de Manchester United

Por medio de sus canales oficiales, la selección inglesa y Manchester United confirmaron el fallecimiento a sus 86 años del legendario Sir Bobby Charlton, histórico campeón mundial en 1966 y también una eminencia de los "Red Devils".

"Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club. Fue un héroe para millones, no sólo en Manchester o el Reino Unido, sino en cualquier lugar del mundo donde se juega fútbol", declararon desde Old Trafford por medio de un comunicado.

"Fue admirado tanto por su deportividad e integridad como por sus destacadas cualidades como futbolista; Sir Bobby siempre será recordado como un gigante del juego", sumó el sentido escrito.

El United tendrá un minuto de silencio en su duelo de este sábado ante Sheffield United como visita, y portará un brazalete negro en señal de luto.

Por su parte, la selección de Inglaterra expresó su pesar por la partida del otrora delantero y confirmó un homenaje en el partido del próximo 17 de noviembre ante Malta, por las Clasificatorias a la Eurocopa 2024.

La Premier League, junto a sus diversos equipos, se plegaron a las condolencias por la muerte de Charlton, con emotivos mensajes en su memoria. Inclusive, FC Barcelona de España interrumpió una asamblea para rendirle homentaje

De sobreviviente a símbolo inglés

Robert "Bobby" Charlton, aún como joven valor de Manchester United, fue parte del equipo que sufrió el accidente aéreo conocido como Desastre de Múnich el 6 de febrero de 1958, donde fallecieron 23 personas entre jugadores, staff del club, periodistas y personal áereo.

Charlton fue uno de los nueve futbolistas que salvaron con vida y meses después disputó la Copa del Mundo en Suecia.

Con el tiempo, se alzó como uno de los mejores del planeta con participaciones en Chile 62 y el título de los "Three Lions" en casa en 1966, como una de sus figuras junto al capitán y tocayo "Bobby" Moore.

Ese mismo año, 1966, ganó el Balón de Oro, ya con una FA Cup y dos campeonatos de liga en el palmarés, a los que se sumaría un tercero en 1967 y la Liga de Campeones de Europa 1967/68. Por el título continental, fue inmortalizado en la mítica estatuda de la "United Trinity" en el Estadio Old Trafford, donde figura con Denis Law y Geroge Best.

También dijo presente en México 1970. Luego, con pasos por Preston North End (1973-74) y Waterford United (1974-75), dijo adiós a las canchas en 1975.

Con un rol administrativo dentro del United, siendo presidente honorario enrte 1984 y 2007, "Bobby" fue nombrado Sir por la Reina Isabel II en 1994, distinción que evidenció su imborrable huella en el balompié británico, europeo y mundial.