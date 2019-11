Gareth Southgate castigó a Raheem Sterling por agredir a un compañero de la selección inglesa

El delantero de Manchester City Raheem Sterling fue excluído del primer partido de la selección inglesa en fecha FIFA tras agredir a su compañero Joe Gomez, con el que el recién pasado domingo tuvo un entrevero durante el duelo en que Liverpool venció por 3-1 a los "ciudadanos".

Varios medios ingleses reportaron que todo comenzó debido a bromas relativas al triunfo de los "Reds", razón por la que el atacante reaccionó tomando del cuello a Gomez, que respondió de manera tranquila para calmar los ánimos

Así, el técnico Gareth Southgate debió tomar una dura decisión de cara a los duelos clasificatorios para la Eurocopa, particularmente para el primero de ellos, "borrando" a Sterling del duelo ante Montenegro.

El entrenador se refirió en un comunicado de la Federación Inglesa al asunto: "Tomamos la decisión de no considerar a Raheem para el partido contra Montenegro el jueves".

"Uno de los grandes desafíos y fortalezas para nosotros es que hemos podido separar las rivalidades de los clubes del equipo nacional. Desafortunadamente, las emociones del juego de ayer (domingo) todavía estaban en carne viva", apuntó.

Sterling podrá integrar el equipo de cara al duelo que los ingleses disputarán el domingo ante Kosovo.

