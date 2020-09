La modelo islandesa Lara Clausen, una de las involucradas en el escándalo de la selección inglesa que protagonizaron Mason Greenwood y Phil Foden tras invitarla junto a otra chica al hotel de concentración de los británicos, dijo que “honestamente, con toda mi conciencia, no me di cuenta de lo famosos que eran estos chicos. No veo fútbol y nunca lo he hecho".