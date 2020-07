Daniella Chávez anunció la renovación del cuerpo técnico de Rancagua Sur

Daniella Chávez se tomó en serio su llegada al fútbol como inversionista del club de Tercera División Rancagua Sur y este martes anunció en sus redes sociales la renovación del cuerpo técnico encabezado por el ex seleccionado nacional Rodrigo Pérez.

"Confirmo al Cuerpo técnico de Club Rancagua: Renueva Rodrigo Pérez, ex seleccionado nacional, junto a Fred Gayoso ex O'Higgins, Beto Gonzales ex O'Higgins, Jose Gaete y sumamos a un histórico de O'Higgins Joel Molina. Bienvenidos y a soñar en Grande", escribió la ahora dirigente en sus redes sociales.

El club de la Región de O'Higgins anunció el recién pasado lunes que la modelo nacional se transformó en inversionista del club y este martes su presidente Jonathan Zamorano expresó el deseo de que Daniella Chávez sea la propietaria del club.