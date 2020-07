Daniella Chávez: Sé que mi llegada al fútbol puede causar algunos anticuerpos en la gente

La modelo Daniella Chávez, principal accionista de Rancagua Sur, equipo de la Tercera A, habló sobre el rol que tendrá en este club de barrio y afirmó que su arribo al fútbol generará molestia en la gente, apuntando a los vecinos de O'Higgins.

"Sé que mi llegada al fútbol puede causar algunos anticuerpos en la gente. Especialmente en O'Higgins, pero les voy a demostrar con trabajo que puedo aportar. Tengo fe que haremos buenas cosas", comentó a Las Ultimas Noticias.

Chávez, ex modelo de Playboy, señaló que en Rancagua Sur "seré la que haga el aporte económico, traeré los auspicios, contrataré entrenador y jugadores. Tendré que ver con todo un poco. El dinero saldrá de mi bolsillo y veremos si algún empresario quiere sumarse al proyecto".

"¿Si Vidal lo consiguió con (Andrónico) Luksic para Rodelindo Román, por qué yo no? De hecho, me imagino ganándole al Rodelindo, que está en la misma categoría. Me imagino también ese clásico con O'Higgins", agregó.

Finalmente, tras recalcar que su objetivo es llevar a Rancagua Sur al profesionalismo, contó que sus primeras tareas será ver el tema de los auspiciadores y mandar a hacer una nueva camiseta, que también contará con una línea femenina.

"Esto será gigantesco. Les enseñaré a los equipos como se hacer marketing", sentenció.