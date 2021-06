Alemania ganó su tercer Europeo Sub 21 a costa de Portugal

La selección alemana sub 21 logró este domingo su tercer título del Europeo de la categoría tras vencer a Portugal en la final gracias a un tanto de Lukas Nmecha en el minuto 49.

Tercera final consecutiva para los germanos, que se vuelven a hacer con el título después de que España le arrebatase el de 2019. .

Con Stefan Kuntz en el banco volvió a ser una potencia en categorías inferiores y dejaron a la generación lusa, que ya habían ganado el sub 17 y llegado a la final del sub 19, sin poder levantar su primer trofeo sub 21.