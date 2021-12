Italia, Alemania e Inglaterra integran "grupo de la muerte" tras sorteo de la UEFA Nations League

Este jueves se celebró en Nyon, Suiza, el sorteo de la UEFA Nations League 2022/23 y la atención la acaparó la conformación del Grupo A3, que contará con tres gigantes: Italia, Alemania e Inglaterra.

🏆 The #NationsLeague draw is complete!



🔴🔵🟢🟡 Which matches are you most looking forward to in 2022/23?