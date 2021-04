Chileno Sammy Reyes: Estoy a cuatro semanas de ser parte de la NFL

Dejó Chile muy joven para buscar una oportunidad en el baloncesto de Estados Unidos, no obstante, con el correr de los años Sammy Reyes fue convenciéndose de ser un jugador de fútbol americano, algo que tiene al ex jugador de la Roja del Basquet muy cerca de llegar a la NFL.

"Desde que llegué a Estados Unidos varios entrenadores me intentaron convencer. Jugué fútbol americano una semana en secundaria y esa fue toda mi experiencia. Hace poco más de un año en Nueva York, con mi familia un agente de jugadores me convenció de que tenía el talento y la mentalidad para seguir. Ya había perdido la opción de ir a la NBA, pero él me convenció de que tenía la oportunidad real de ir a la NFL. Me puse a ver videos y lo vi posible", contó Reyes en diálogo con El Mercurio.

"¿Qué ha sido lo más difícil? La terminología, hay muchos roles y tareas por cumplir. No tener la experiencia de haber jugador este deporte de niño significó que tuviera que aprender jugadas, a leer un playbook, a entender lo que pasa en la cancha", añadió.

Y el objetivo es claro para esta primera opción: "La meta más realista es ser parte de los 53 que entran a la cancha todos los domingos. Ya no soy un jugador de baloncesto, sino que soy un jugador de fútbol americano, mostré mi habilidad para participar de este deporte. He tenido la oportunidad, la suerte y la bendición de hablar con más de 15 equipos de la NFL en este proceso", contó.

"Soy agente libre, no tengo restricciones en ese sentido, puedo elegir un club", agregó.

"En Chile no se veía este deporte. Quiero abrir puertas para que más chilenos y latinos puedan estar en mi posición a punto de entrar a la NFL. Es posible. Me quedan cuatro semanas para ser parte de un club de la NFL", complementó.