Miami Dolphins de la NFL convertirá su estadio en autocine durante la pandemia

Miami Dolphins, equipo floridano de la National Football League (NFL), anunció este martes que planea convertir temporalmente su coliseo Hard Rock Stadium en autocine, como una opción para salir de casa, entretenerse y mantener seguras y la vez distantes a las personas.

Según el sitio web de los Dolphins, "el destino de entretenimiento global ahora contará con un teatro al aire libre y con autocine" dentro del Hard Rock, que acomodará hasta 230 automóviles en su enclave de Miami Garden.

Dentro de la programación se contempla "enfrentamientos selectos" de los Dolphins a lo largo de sus 54 años de historia, además de películas clásicas, ceremonias de inauguración y otros eventos.

"Hemos pasado varias semanas planeando esto para poder ofrecer a las personas una opción segura para salir y disfrutar de películas, contenido clásico de los Dolphins, conciertos y celebrar a los graduados de 2020", dijo el vicepresidente y CEO del equipo, Tom Garfinkel.

El también ejecutivo del recinto agregó que la idea está basada en "una necesidad humana fundamental de experimentar y celebrar físicamente eventos y experiencias juntos".

Pero Garfinkel puntualizó que el autocine garantizará al mismo tiempo el distanciamiento social.

Florida, que alcanzó este martes 52.255 casos confirmados de Covid-19 desde el pasado 1 de marzo y 2.259 fallecimientos, abrió este martes las playas en el sureño condado de Broward con medidas preventivas y distanciamiento de al menos 6 pies (1,84 metros) entre los paseantes.

We are excited to announce an open-air and drive-in theater that will showcase classic @MiamiDolphins content, classic films, host commencement ceremonies and more.



These experiences will stay in accordance with social distance policies.



