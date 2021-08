Clubes de la Premier acordaron no ceder jugadores para partidos de selecciones

La Premier League emitió un comunicado este martes en el cual informó que todos sus clubes decidieron "a regañadientes, pero de manera unánime" no ceder futbolistas a las selecciones nacionales para los encuentros que se jugarán en la fecha FIFA de septiembre y en países de la "lista roja" de Reino Unido.

"La decisión de los clubes, que está fuertemente apoyada por la Premier League, aplicará a cerca de 60 jugadores de 19 equipos que fueron convocados para viajar a 26 países de la 'lista roja' en septiembre", indicaron desde el torneo.

Esto va de la mano con la decisión de la FIFA de no extender su liberación temporal a jugadores que les sean requeridas cuarentenas tras el regreso de sus viajes a cualquier selección.

Los viajeros que lleguen a Reino Unido procedentes de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela y otros países de esta "lista roja" deben hacer cuarentena en su regreso, por lo que los futbolistas sudamericanos y centroamericanos serán los más afectados.

También, la Premier League solicitó al gobierno briánico una solución, pero debido a las preocupaciones sanitarias fue imposible y no entregaron ninguna excepción.

El presidente de la Premier, Richard Masters, sostuvo que "los clubes siempre han apoyado a sus jugadores y sus deseos de representar a sus países. Sin embargo, los clubes correctamente concluyeron que sería poco razonable liberar a los futbolistas bajo estas circunstancias".

Por otra parte, los clubes de la Premier están "insatisfechos" con la decisión de la FIFA de extender las ventanas de Conmebol de septiembre y octubre: "Esto entrega obligaciones adicionales a los jugadores de esa región, en detrimento a su disponibilidad para representar a los clubes".

De esta manera, Francisco Sierralta, que juega en Watford, no podrá sumarse a la Roja, mientras que resta una definición sobre Ben Brereton, que milita en Blackburn Rovers de la Championship.

