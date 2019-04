La columna de Pelotazo: Aprender de los errores

Universidad Católica fue vapuleada por Libertad y de ahí no perdió más.

¿Se puede aprender de los errores? ¡Claro que sí! No es fácil, pero hay que intentarlo. Hay que pensar. Hay que luchar. Hay que entender que de todo lo malo se puede sacar algo en limpio. Alguna enseñanza, lo que sea.

Todo para no volver a tropezar, o al menos para estar más preparado para reaccionar cuando vuelva a pasar.

Si hay un equipo en el fútbol chileno que aprendió de sus errores este año, ese es Universidad Católica.

Los cruzados terminaron de la peor manera la Copa Libertadores 2017. Últimos en su grupo, pudiendo haber sido hasta segundos en fecha final. No se dio y fue duro. Había expectativa, pese a que un grupo con Flamengo, San Lorenzo y Atlético Paranaense no era simple.

Sin embargo, el fútbol da revanchas y llegó la edición 2019. El primer encuentro con Libertad en Paraguay abría los fuegos y el portazo en cara fue fuerte: victoria 4-1 para los Gumarelos y dudas en el debut.

Dos goles tempraneros, el equipo que se vio seguro en el Torneo de Verano de Viña no apareció, se fallaron varias chances de gol, la defensa dio licencias como no se vieron en casi en todo el 2018 y el arquero no fue la muralla de innumerables duelos.

Es cierto, había nuevo técnico, pero eso no cambiaba el deseo de los cruzados de realizar una buena copa.

Pero todo cambió tras esa caída. Vinieron dos encuentros como local y se ganaron ambos: 2-1 a Rosario Central y 1-0 a Gremio.

"Después del partido de Paraguay tuvimos una conversación dentro del plantel, para decirnos varias cosas, para poder despertar, eso nos ayudó". Son palabras de Luciano Aued tras ganarle 3-2 a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Luego de la caída en Asunción, la franja jugó siete partidos contando Torneo Nacional y Copa: ganó seis y empató uno. ¿Aprendieron del error, de los errores? Parece que sí.

En este despertar hay tres jugadores que vale la pena destacar.

Benjamín Kuscevic en defensa. Lo que hizo ante Gremio fue notable. Recio en la marca, seguro por arriba, tocando por bajo cuando fuera necesario o reventando si el momento lo exigía. Parecía un jugador experimentado y sólo tiene 22 años. Gana él, gana la UC y gana la Roja.

César Pinares en el medio. Dejar en la banca a Diego Buononotte no es cualquier cosa. A comienzos de año no se vio cómodo como en Unión Española, pero en Macul, contra su ex club, explotó. Se vio activo, pidiendo la pelota, encarando, tirando al arco. De ahí en adelante, aporte en cada duelo y participando en goles, como pasó ante los de Porto Alegre.

Y Sebastián Sáez en delantera. Le trajeron a Duvier Riascos, Diego Valencia pasaba por un buen momento y el argentino no anotaba. Hasta que, al igual que Pinares, despertó en el Monumental. Doblete ante Colo Colo, gol en la Supercopa y gol en la Libertadores. Se "sacó la mochila" y los cruzados lo agradecen. Hoy es el jugador con más goles del plantel.

Entonces... ¿se puede aprender de errores? Católica nos dice que sí. Lo principal es no dejar de trabajar. Cuando hay convicción en lo que uno hace, tarde o temprano caerán los resultados. Aunque juegues con equipo B.