Ayudante de Olla Común en San Bernardo: Me gusta que el CSyD Colo Colo esté atento a los que más necesitan

Myriam Arias, ayudante de cocina en la Olla Común de la población Cinco Pinos de San Bernardo, destacó la oportunidad de formar parte de la campaña de Todos por el Deporte y el Club Social y Deportivo Colo Colo que busca reunir recursos para financiar los más de 200 platos diarios que preparan diariamente.

"Quiero levantarnos el ánimo a los colocolinos. Cinco Pinos está saliendo adelante con las ollas, la gente trata de estar todo el año y ayudar, de una u otra manera. Me gusta que mis vecinos pequeños vengan a buscar su comida y también me gusta que la Radio Cooperativa venga, que es la radio que varios escuchan por las buenas noticias. También me encanta gusta que Colo Colo esté atento a las ollas comunes de la gente que más necesita", indicó.

"Ojalá se acabe todo esto de la pandemia y no tengamos que volver a las ollas comunes, para que los chilenos se acomoden en sus casas, puedan salir a trabajar y se sientan como estábamos antes. Estoy contenta que Radio Cooperativa y Colo Colo se acuerden de nosotros", declaró la vecina de la población Cinco Pinos.

"Me ha servido bastante la olla común, estoy agradecida de la gente que nos trae cosas para cocinar, si no fuera por las donaciones podríamos hacer muy poco. También los regaloneamos, hacemos completos, hamburguesas... me gusta que los vecinos estén contentos y no tengan que ir a otras ollas", agregó.

Por su parte la cocinera, Gladys Cerón, se mostró "contenta, porque aporto con un granito de arena a ayudar a la gente más necesitada. Mi motivación es ayudar y que la gente sepa que puede contar con una".

Desde este lunes y hasta el fin de semana el CSyD Colo Colo y Todos por el Deporte de Al Aire Libre en Cooperativa.