El testimonio de Sandra Salazar, apoderada del Fútbol Joven de la U que está cesante

Sandra Salazar es apoderada del Fútbol Joven de Universidad de Chile, y aunque es una entusiasta de lo que hace su hijo Daniel Castro en la sub 17, hoy no lo pasa bien, puesto que está cesante desde marzo pasado, tal como contó en su testimonio para la campaña "Todos por el Deporte", de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Soy profesora de enseñanza básica y en marzo quedé sin trabajo, y con dificultades para conseguir pega en mi ámbito. Yo vivo con mis dos hijos, y por el riesgo de transmitirle alguna enfermedad, preferí quedarme en casa y tratando de vivir el día a día con la ayuda que se me ha ofrecido desde distintas partes para poder sobrellevar de la mejor manera lo que está viviendo el país", comentó Salazar en diálogo con nuestro programa.

"Daniel lleva 10 años en la U. Hoy está en la sub 17, juega de central y también ha jugado de 6. A mí me gusta cómo juega, porque es súper perseverante y acá en la casa no ha dejado de hacer sus entrenamientos", añadió en relación a su retoño.

Lo más complicado, dice Sandra, ha sido la alimentación del joven futbolista. No obstante ello, él entiende lo que sucede en su hogar.

"Seguir una dieta estricta ha sido complicado, porque la verdad está todo muy caro y no estoy en condiciones económicas como para estar comprando constantemente que Daniel requiere. El seguro de cesantía es bajo, entonces uno le da prioridad a los gastos de la casa, y a partir de eso, uno siente un poco de dolor porque no le puedo dar todo lo que él necesita, pero él entiende que ahora no se puede, y se esfuerza un poco más, porque si come más tallarines, él entrena un poco más y cuida su peso. Así hemos estado, al día a día, tratando de ahorrar mucho", contó.