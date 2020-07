Francisco Espinoza, abonado de la U: Hay que seguir ayudando a la Familia Azul

Francisco Espinoza tiene 63 años y desde 1972 es socio de Universidad de Chile. Hoy, sin embargo, no lo pasa bien, puesto que su pequeña empresa de confección de zapatos no ha podido abrir en Avenida Matta, siendo uno de los beneficiados por la Familia Azul, iniciativa que esta semana participa de la campaña "Todos por el Deporte" de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Tengo una pequeña fábrica de zapatos desde hace 40 años, se llama Di'Espi y está en Arturo Prat con Ñuble, y desde 10 de abril está cerrado. No he podido trabajar, producir, yo hago zapatos de hombre y los vendo yo mismo", contó de entrada Espinoza en diálogo con nuestro programa.

"Cuesta un mundo vender la calidad que uno produce, porque no hay nada sintético y el mercado se reduce cada vez más, y cuesta mantenerse en esto, pero hay que seguir. A mí me sorprendió lo que hizo la Familia Azul, y ojalá puedan seguir ayudando porque de esta tenemos que salir adelante entre todos", añadió el fiel hincha de la U.

"He sido de la U toda mi vida. Desde el año 72 soy socio y nunca más he fallado. Me ha dado de todo, más alegrías que tristezas. La más triste fue el descenso, donde estuve en el estadio pasando la pena. Y lo más precioso fue la Copa Sudamericana, darle la vuelta la final a la UC... Esas son las alegrías que te da la U", expresó.

"Y pese a todo esto, estoy al día con las cuotas... Como dicen por ahí, la U primero, la U segundo y la U tercero, así es que ojalá que podamos volver luego a ver a la U, aunque sea por la tele", completó.