Juan Manuel Olivera donó 100 cajas a Gol de Oro a través de la campaña Todos por el Deporte

El delantero uruguayo Juan Manuel Olivera contribuyó con cien cajas de alimentos a la Fundación Gol de Oro, en el marco de la campaña de Todos por el Deporte de Al Aire Libre en Cooperativa para ir en ayuda del fútbol femenino.

Sobre su aporte, el ex jugador de Universidad de Chile afirmó que "apenas me enteré de la fundación, de las causas y de por dónde venía todo, me puse a entera disposición. Aparte de ser un gesto extraordinario, yo sé que la llevan adelante amigos a los que quiero mucho, que sé que tienen un corazón enorme y son capaces de estas cosas, de estar atentos a estos detalles y a siempre tender una mano".

"Tengo mucha disposición para lo que fuera, ahora vamos a un spot para darle difusión a la causa. Les pedí que por favor me permitieran hacer la donación de cien cajas, simplemente tratando de que esto tome un envión importante porque creo que es una causa extraordinaria en la que mucha gente puede ayudar a otros que de verdad lo necesitan", indicó.

El "Palote" a su vez comparó el fútbol femenino con el masculino, asegurando que "la diferencia es abismal entre un fútbol y el otro. Si bien se han ido achicando, pero a pasos muy pequeños, esa es la realidad".

"Me parece primero que el fútbol femenino tiene un potencial enorme al que hay que prestarle mucha atención de acá a los años venideros, y después también me parece que merecen tanto respeto o más que el fútbol profesional de hombres", apuntó.