Podlipnik y Futuros para el Tenis: Los niños tienen un espacio para estar protegidos con apoyo educativo

Esta semana, inició la tercera campaña solidaria de Todos por el Deporte de Al Aire Libre en Cooperativa en apoyo a la Fundación Futuros para el Tenis, la que encabeza Hans Podlipnik quien nos contò sobre esta noble iniciativa que ayuda a cerca de 300 niños en la Población Santa Adriana de Lo Espejo.

"Decidimos el 2014 crear una fundación que no solo incluya al tenis, que es un deporte más común en esferas socioeconómicas de esferas más alta, aunque la idea fue acercar el tenis no solo como herramienta deportiva, sino también como herramienta educativa", dijo el ex tenista nacional.

Respecto a la razón para centrarse en Lo Espejo, comentó que "decidimos centrarla en el corazón de la Población Santa Adriana, que es una de las más problemáticas de Chile en este momento, por eso es muy importante ayudar desde el centro del problema y hemos creado un impacto muy grande en la Población, donde los niños tienen un espacio donde están protegidos de la calle en un entorno muy positivo de un deporte que te obliga a crecer personalmente, con apoyo educativo".

El destacado ex doblista nacional e integrante del equipo de Copa Davis por varios años, aseguró que se trata de "un proceso completo en el que los niños están protegidos, se educan y creamos grandes seres humanos".

"Comenzamos con 25 niños y ya vamos en 300. Quizás tenemos las únicas canchas que están ocupadas todo el día por niños de 3 a 17 años y nuestros grandes éxitos han sido lograr becas universitarias para nuestros niños, un sueño que hemos comenzado a cumplir desde el año pasado", contó.

Eso sí, más allá de lo gratificante que ha resultado, Podlipnik aseguró que el tema económico se ha complicado en el último tiempo. "Hay temas que nos complican como el económico y poder mantener el proyecto a flote, por eso estamos haciendo esta campaña, pero no hay dinero que le gane a nuestros triunfos como que niños puedan salir de ese lugar con becas universitarias, algo que nunca pensé que íbamos a lograr tan rápido", indicó.

"Llamo a la gente a pensar en nostros, estamos en una gran causa y en un momento complicado económicamente, pero nosotros queremos seguir ayudando y apoyar a nuestro país, que es algo que me toca mucho, para devolverle todo lo que mi país me ha dado", cerró.

La iniciativa solidaria tiene como fin reunir 8.400.000 pesos para financiar los sueldos de los profesores de la Fundación por los próximos cuatro meses, para lo cual realizaremos, durante toda la semana, diversas actividades solidarias.