La programación de la novena y décima fecha de las Clasificatorias para la Eurocopa 2020

Entre este sábado 16 y el martes 19 de noviembre se jugarán los últimos partidos en la Clasificatorias a la Eurocopa. Se trata del cierre de la fecha 9 de la fase grupal y la disputa de la décima jornada, en la que múltiples selecciones pelearán por la chance de acceder al torneo continental, que se celebrará entre junio y julio del 2020.

Revisa la programación de todos los choques junto a AlAireLibre.cl.

Fecha 9

Sábado 16 de noviembre

Chipre vs. Escocia, 11:00 horas.

Azerbaiyán vs. Gales, 14:00 horas.

Eslovenia vs. Letonia, 14:00 horas.

Rusia vs. Bélgica, 14:00 horas.

San Marino vs. Kazajistán, 14:00 horas.

Alemania vs. Bielorrusia, 16:45 horas.

Austria vs. Macedonia del Norte, 16:45 horas.

Croacia vs. Eslovaquia, 16:45 horas.

Irlanda del Norte vs. Holanda, 16:45 horas.

Israel vs. Polonia, 16:45 horas.

Fecha 10

Domingo 17 de noviembre

Luxemburgo vs. Portugal, 11:00 horas.

Serbia vs. Ucrania, 14:00 horas.

Bulgaria vs. República Checa, 14:00 horas.

Kosovo vs. Inglaterra, 14:00 horas.

Albania vs. Francia, 16:45 horas.

Andorra vs. Turquía, 16:45 horas.

Moldavia vs. Islandia, 16:45 horas.

Lunes 18 de noviembre

España vs. Rumanía, 16:45 horas.

Gibraltar vs. Suiza, 16:45 horas.

Grecia vs. Finlandia, 16:45 horas.

Irlanda vs. Dinamarca, 16:45 horas.

Italia vs. Armenia, 16:45 horas.

Liechtenstein vs. Bosnia-Herzegovina, 16:45 horas.

Malta vs. Noruega, 16:45 horas.

Suecia vs. Islas Feroe, 16:45 horas.

Martes 19 de noviembre

Alemania vs. Irlanda del Norte, 16:45 horas.

Bélgica vs. Chipre, 16:45 horas.

Escocia vs. Kazajistán, 16:45 horas.

Eslovaquia vs. Azerbaiyán, 16:45 horas.

Gales vs. Hungría, 16:45 horas.

Holanda vs. Estonia, 16:45 horas.

Letonia vs. Austria, 16:45 horas.

Macedonia del Norte vs. Israel, 16:45 horas.

Polonia vs. Eslovenia, 16:45 horas.

San Marino vs. Rusia, 16:45 horas.