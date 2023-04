Marcos Rojo reveló sabrosa anécdota cuando Alexis Sánchez llegó a Manchester United

El defensa argentino Marcos Rojo recordó una sabrosa anécdota cuando Alexis Sánchez fichó en Manchester United, ya que el entrenador José Mourinho se encargó de darle una clara instrucción.

En diálogo con TyC Sports, Rojo señaló: "Viene Mourinho un día antes que lo fichen y me dijo volviendo de un viaje: 'Mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar' me dice, 'no te vas a pelear'. Y le digo '¡No! ¿Cómo me voy a pelear? ¿estás loco?'".

"Vino al otro día e imagínate que todos estaban esperando el saludo mío con Alexis y vino con la mejor. Después nos llevamos re bien", siguió

"El tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. Era a muerte. Entonces, Mourinho me dice 'ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros'. Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. Después con Alexis fue lo mejor", cerró sobre el tema.

Por otra parte, el zaguero recordó la final perdida por Argentina ante Chile en la Copa América Centenario 2016: "Nunca vi tanta tristeza junta como en ese día. Era la tercera que perdíamos. A mí me expulsaron mal, el árbitro me echó porque ya había echado a uno de ellos. En ese momento había mucha pica con Chile. Esa copa volamos, la rompimos y no se nos dio otra vez", expresó.