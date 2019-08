Periodista italiano afirmó que Inter de Milán ya acordó el préstamo de Alexis Sánchez

El periodista italiano Fabrizio Romano, que trabaja para los medios Sky Sport y The Guardian, afirmó que Inter de Milán llegó a un acuerdo con Manchester United para la cesión del chileno Alexis Sánchez.

De acuerdo a lo informado por el profesional, el futbolista nacional firmará con los lombardos en las próximas horas y llegará como un préstamo hasta junio del 2020.

Además, se espera que el miércoles Alexis pase los exámenes médicos para luego ser presentado en el cuadro italiano.

De momento solo falta la confirmación oficial por parte del equipo lombardo acerca de la conclusión de las negociaciones.

El corresponsal de Al Aire Libre en Inglaterra, Maks Cárdenas, señaló por su parte que el préstamo es sin opción de compra.

La información de Romano tuvo eco en la prensa inglesa, donde The Sun lo utilizó como referencia para dar a conocer detalles de la negociación, en la cual el United aún deberá pagar más de la mitad del salario del chileno.

Por otra parte el periodista de Fox Sports Christian Martin también señaló que Alexis cerró su préstamo a Inter.

Alexis Sanchez to Inter, here we go! Done deal with Man United ⚫️🔵 #transfers #MUFC #Inter