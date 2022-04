Arbitros votaron por mantener la paralización pese al despido de Javier Castrilli

Los árbitros continuaron con sus reuniones durante la tarde-noche de este miércoles y decidieron mantener el paro, luego de la reunión que tuvo la comisión negociadora con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y pese a la desvinculación del argentino Javier Castrilli.

Según informamos en Al Aire Libre, los árbitros votaron en una asamblea continuar con la paralización, ya que tenían dos demandas, el despido de Castrilli como presidente de la comisión arbitral y la restitución de lo 14 jueces que desvinculó el trasandino, y la ANFP solo cumplió con la primera solicitud, la salida del argentino y sus colaboradores.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) indicó que si este jueves no estaba resulta esta situación hasta mediodía, no se jugará la fecha del fútbol chileno este fin de semana, porque "no hay garantías".

Del mismo modo, los árbitros siguen discutiendo; y en paralelo, la ANFP está en una sesión extraordinaria del consejo de presidentes analizando medidas de esta situación.