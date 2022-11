Carlos Chandía contó de su recuperación: He tenido horas buenas y horas malas

El exárbitro FIFA y hoy alcalde de Coihueco, en la Región del Ñuble, Carlos Chandía, se refirió al accidente automovilístico que lo tuvo al borde de la muerte hace un año y medio, contó que tras haberse recuperado tuvo miedo de sentarse nuevamente al volante y dijo que "no ha sido fácil el proceso de recuperación".

"Dentro de todo estoy bien. Lo que siempre digo es que estoy un poco más lento en relación a lo que hacía habitualmente en mi vida. Me ha costado un poquito, pero voy de a poco y sin apuros porque si no me puedo complicar", contó en entrevista con Las Últimas Noticias.

"De a poco estoy saliendo a terreno, donde siempre me ha gustado estar con la gente, resolviendo problemas", añadió.

"He tenido horas buenas y horas malas. Días buenos y días malos. Hay días en que amanezco no muy bien, medio desorientado, pero en el día me voy armando de a poquito. Evidentemente no ha sido fácil el proceso", complementó.

El ex juez contó que "me senté con miedo, con temor de volver a tener un accidente o una embarrada. Ese día del accidente yo no me pegué ninguna embarrada. De acuerdo a los informes de la gente, había mucha escarcha y mi camioneta 4x4, que no usaba todos los días, en un salto se desplazó y me tiró hacia la orilla, donde había un desnivel. Después supe que me di cuatro o cinco vueltas".

"En verdad me siguen diciendo que lo mío fue un milagro", añadió Chandía quien tuvo palabras para la opción de volver al arbitraje: "No lo he pensado".

"Recuerde que salí mal del arbitraje. Hay cosas que yo lo dije y tuve inconvenientes con Sergio Jadue. Evidentemente, si se dan las condiciones y estoy bien, lo haría con gusto. Lo único que le puedo decir es que he visto poco fútbol, que estuvo Castrilli no sé por qué y que Ñublense va a la Libertadores", comentó.